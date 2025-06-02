2 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.194 TL
Satış: 4.195 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.623 TL
Satış: 6.773 TL
Yarım altın
Alış: 13.206 TL
Satış: 13.547 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.467 TL
Satış: 27.877 TL