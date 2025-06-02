2 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?
Haber Merkezi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.194 TL

Satış: 4.195 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.623 TL

Satış: 6.773 TL

Yarım altın

Alış: 13.206 TL

Satış: 13.547 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.467 TL

Satış: 27.877 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor