Haberler



Bilgi



2 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

2 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2 Haziran 2025 güncel altın kuru fiyatları...