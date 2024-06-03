2 Haziran reyting sonuçları: Eleme gecesi, Survivor’ı zirveye taşıdı!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
2 Haziran Pazar reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kibar Feyzo yer aldı.
AB'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Türkiye ABD FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.