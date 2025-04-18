2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz! 18-19 Nisan şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 26. haftasında, heyecan dolu bir takvim basketbolseverleri bekliyor.

Basketbol Süper Ligi 26. haftasında yayınlanacak şifresiz maçların programı merak uyandırdı.

Her hafta olduğu gibi iki karşılaşma şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalında basketbolseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

18 Nisan Cuma

18:00 Anadolu Efes - Merkezefendi Bld. (beIN Sports Haber)

19 Nisan Cumartesi

18.00 Karşıyaka - Manisa BB (beIN Sports Haber)