2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz ekrana geliyor! İşte 27-28 Aralık şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak 2 maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol maçlarını yakından takip edenler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek istiyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

27 Aralık Cuma

19:00 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji (beIN Sports Haber)

28 Aralık Cumartesi

18:00 Darüşşafaka - Büyükçekmece (beIN Sports Haber)