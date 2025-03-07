2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz! İşte, 8-9 Mart şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında oynanacak 2 maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak ekrana geliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında yayınlanacak şifresiz maçların programı belli oldu.

Ligin 20. haftasında her hafta olduğu gibi iki karşılaşma şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalında basketbolseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

8 Mart Cumartesi

18:00 Galatasaray - Karşıyaka (beIN Sports Haber)

9 Mart Pazar

18:00 Büyükçekmece - Merkezefendi Basket (beIN Sports Haber)