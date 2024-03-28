2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak! 29-30 Mart şifresiz maç programı beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte bu hafta beIN SPORTS Haber'de şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol severler bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte o maçlar ve başlama saatleri...

29 Mart Cuma

18:00 Çağdaş Bodrumspor - Galatasaray Ekmas

30 Mart Cumartesi

18:00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji