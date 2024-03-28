2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak! 29-30 Mart şifresiz maç programı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
Basketbol severler bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte o maçlar ve başlama saatleri...
29 Mart Cuma
18:00 Çağdaş Bodrumspor - Galatasaray Ekmas
30 Mart Cumartesi
18:00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji