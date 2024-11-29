2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı...

Hüseyin Topuz

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbol maçlarını yakından takip edenler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek istiyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

29 Kasım Cuma

19:00 Manisa Basket - Tofaş (beIN Sports Haber)

30 Kasım Cumartesi

18:00 Petkimspor - Bahçeşehir Koleji (beIN Sports Haber)