2 maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte, 17 Haziran şifresiz maç programı...

Haber Merkezi

TRT şifresiz olarak yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Liglerin sona ermesinin ardından futbola hasret kalan sporseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.

TRT'nin 17 Haziran 2025 Salı günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.

Peki bugün TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

17 Haziran Salı

19:00 Fluminense - Borussia Dortmund (TRT 1)

22:00 River Plate - Urawa Red Diamonds (TRT 1)