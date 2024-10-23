2 maç TRT 1'de şifresiz yayınlanıyor! Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz?

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon yeni formatında düzenleniyor.

TRT 1 kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağı belli oldu.

TRT 1'in Çarşamba günü ekrana getireceği Şampiyonlar Ligi maçlarının programını sizler için derledik.

İşte, TRT 1'in bugün yayınlayacağı maçlar ve başlama saatleri...

23 Ekim Çarşamba

19:45 Atalanta - Celtic (TRT 1)

22:00 Young Boys - Inter (TRT 1)