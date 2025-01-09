2 maç TRT Spor'da şifresiz! 9 Ocak 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler 9 Ocak Perşembe günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

TRT Spor farklı liglerden bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolu yakından takip edenler hergün TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Perşembe günü FA Cup ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 2 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un bugün şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

9 Ocak Perşembe

20:00 Al Nassr - Al Akhdoud (TRT Spor)

22:45 Fulham - Watford (TRT Spor)