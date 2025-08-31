Abone ol: Google News

2 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 31 Ağustos Pazar şifresiz maç programı...

TRT Spor, Pazar günü şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte, bugün TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar...

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 13:20
TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor birbirinden heyecanlı maçları şifresiz olarak ekrana getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un şifresiz yayınladığı müsabakalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 

TRT Spor'un 31 Ağustos 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

31 Ağustos Pazar 

19:00 Pendikspor - Sivasspor (TRT Spor)

21:30 Adana Demirspor - Amed SK (TRT Spor)

