2 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 31 Ağustos Pazar şifresiz maç programı...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor birbirinden heyecanlı maçları şifresiz olarak ekrana getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un şifresiz yayınladığı müsabakalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un 31 Ağustos 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

31 Ağustos Pazar

19:00 Pendikspor - Sivasspor (TRT Spor)

21:30 Adana Demirspor - Amed SK (TRT Spor)