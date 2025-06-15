2 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, 16 Haziran şifresiz maç programı...

Haber Merkezi
TRT Spor şifresiz yayınladığı müsabakalar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 16 Haziran 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Geçtiğimiz gün başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT Spor birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
Liglerin sona ermesinin ardından futbola hasret kalan sporseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
16 Haziran Pazar
19:00 Bayern Münih - Auckland City (TRT Spor)
22:00 PSG - Atletico Madrid (TRT Spor)