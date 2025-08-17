2 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, 17 Ağustos Pazar şifresiz maç programı...

TRT Spor şifresiz yayınladığı müsabakalar ile futbolseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 17 Ağustos 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Trendyol 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
17 Ağustos Pazar
19:00 Sivasspor - Bodrum FK (TRT Spor)
21:30 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)