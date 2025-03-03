2 Mart reyting sonuçları: Şakir Paşa Ailesi geri döndü! İşte zirvedeki yapım...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Televizyon dünyasının merakla beklediği 2 Mart Pazar gününe ait reyting sonuçları belli oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisi, tüm kategorilerde zirveye oturarak günün en çok izlenen yapımı oldu.