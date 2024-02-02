2 Şubat 2024 maç programı! Bugün kimin maçı var?

2 Şubat Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve Afrika Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Afrika Kupası'nda oynanacak maçlar futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
2 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarının detaylarını sizler için derledik.
İşte bugünün maç programı...
Trendyol Süper Lig
17:00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor
20:00 Samsunspor - Galatasaray
TFF 1. Lig
20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
İspanya La Liga
23:00 Athletic Bilbao - Mallorca
İtalya Serie A
22:45 Lecce - Fiorentina
23:00 RC Strasbourg - PSG
Almanya Bundesliga
22:30 Heidenheim - Borussia Dortmund
Afrika Kupası Çeyrek Final
20:00 Nijerya - Angola
23:00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine