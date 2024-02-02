2 Şubat 2024 maç programı! Bugün kimin maçı var?
ensonhaber.com

2 Şubat Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve Afrika Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

Trendyol Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Afrika Kupası'nda oynanacak maçlar futbolseverleri ekrana kilitleyecek.

2 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak futbol maçlarının detaylarını sizler için derledik.

İşte bugünün maç programı...

Trendyol Süper Lig

17:00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor

20:00 Samsunspor - Galatasaray

TFF 1. Lig

20:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

İspanya La Liga

23:00 Athletic Bilbao - Mallorca

İtalya Serie A

22:45 Lecce - Fiorentina

23:00 RC Strasbourg - PSG

Almanya Bundesliga

22:30 Heidenheim - Borussia Dortmund

Afrika Kupası Çeyrek Final

20:00 Nijerya - Angola

23:00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine