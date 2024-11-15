20 bin Sözleşmeli Öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı tercih sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Tekin’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte tercih sürecinin 20 Kasım’a kadar süreceği belirtildi.

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adayların en fazla kırk eğitim kurumunu tercih edebileceği süreçte bir taraftan da tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakı başladı.

Tercihlerini yapan birçok öğretmen adayı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki aramalarına hız kazandırdı. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.