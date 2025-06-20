20 Haziran güncel altın fiyatları! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun da açılması, altına olan talebi artırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?
İşte 20 Haziran Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın
Alış: 4.274 TL
Satış: 4.275 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.910 TL
Satış: 7.068 TL
Yarım altın
Alış: 13.778 TL
Satış: 14.137 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.676 TL
Satış: 29.109 TL