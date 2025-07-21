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20 Temmuz reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

20 Temmuz 2025 Pazar günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 12:10
20 Temmuz reyting sonuçları: İşte zirvenin sahibi...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 TEMMUZ PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise“Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”,  2. sırada “Show Ana Haber”,  3. sırada ise “Kim Milyoner Olmak İster” dizisi yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Masterchef Türkiye”,  2. sırada “Pamuk Prenses ve Avcı (Yabancı Sinema)”,  3. sırada “Show Ana Haber” yer aldı.

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