2024 ABD Ekim ayı TÜFE kararı: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan ekim ayı ABD TÜFE verileri için geri sayım başladı. Özellikle de, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından açıklanacak olan veriler merakla bekleniyor.

ABD'nin ekonomik gidişatıyla alakalı güçlü sinyal verecek olan veriler için heyecanlı bekleyiş sürerken Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselmişti.

Yükselme kaydedilen enflasyonun ekim ayında nasıl olacağına kilitlenildi. Peki, ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, ABD enflasyon verileri 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.