2024 ABD seçimleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Seçim sonucu tarihi!

Yağmur Dinç

2024 ABD seçimleri için nefesler tutuldu...

ABD seçimini Demokratların adayı Kamala Harris mi yoksa Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump mı kazanacak merak ediliyor.

İki adaydan biri oy sayma işlemi ve kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ABD'nin 47. başkanı olacak.

Peki, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ABD Başkanlık seçimleri her dört yılda bir, Kasım ayının ilk Salı günü yapılır.

Birçok eyalette, seçmenler seçim gününden önce erken oy kullanabilir. Bu süreç birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişir, eyalet yasalarına bağlı olarak.

Aynı şekilde, posta yoluyla oy verme de bir seçenek olup, bu da genellikle seçimden önce birkaç hafta başlar.

OY SAYIMI

Seçim günü oylar sayılmaya başlar, ancak posta yoluyla gönderilen oyların sayılması genellikle daha uzun sürebilir. Bu nedenle, seçim sonuçlarının kesinleşmesi gecikebilir ve birkaç gün hatta bazen birkaç hafta sürebilir.

Özellikle büyük eyaletlerde ve başkanlık seçimlerinde bu durum sıkça görülür.

SONUÇLARIN İLANI

Seçim sonuçları genellikle seçim gününden sonraki birkaç saat içinde belirlenmeye başlar, ancak kesin sonuçlar ve seçmenlerin itirazları gibi faktörler göz önüne alındığında, bazı sonuçlar birkaç hafta içinde kesinleşebilir.