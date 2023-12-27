2024 Aralık enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı... Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyici enflasyon oranı için son veri bekleniyor. Peki 2024 Aralık enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç? 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte detaylar...

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Ekonomi gündeminde, vatandaşlara yapılacak olan maaş zamları var.

Asgari ücret çalışmalarının yanı sıra, emekli ve memur zammı da merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, maaşlar kapsamında önem taşıyor.

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık verisi ile netleşecek.

Milyonlar, "Aralık enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Aralık ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

Aralık enflasyonu 2023:

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da açıklayacak.

Zam etkisi

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkından ile zam oranı yüzde 50'yi bulacak.