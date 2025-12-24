Yeni işsizlik maaşı 2026: İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında ödenecek asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler işsizlik maaşı ödemelerine çevrildi.

Belirli şartlar kapsamında geliri olmadığı için İşsizlik maaşından faydalananlar, zam tutarını araştırıyor.

Geçtiğimiz dönem 2025 Ocak asgari ücret ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 10.332,43 TL, en yükseği ise 20.644,86 liraydı.

Peki İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2026? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar? İşte en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2026

Asgari ücrette yaşanan 2026 zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 13.212 lira, en yükseği 26.424 lira oldu.