2026 BES kesintisi ne kadar, kaç TL? BES devlet katkısı ve kesinti tutarı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı için asgari ücret net 28.075 TL, brüt 33.030 TL olarak kesinleşti.

Yüzde 27 oranındaki bu artış, çalışanların maaş bordrolarında zorunlu olarak yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerinin de artmasına neden oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında yapılan kesinti, çalışanın brüt maaşının yüzde 3’ü oranında uygulanıyor.

Vatandaşlar, BES 2026 kesintisini ve devlet katkı payı tutarını merak etti.

Peki; 2026 BES kesintisi ne kadar, kaç TL? 2026 BES devlet katkı payı ne kadar? İşte yeni tutarlar...

BES 2026 KESİNTİSİ NE KADAR

Brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte, 2026 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücretli bir çalışanın maaşından aylık yaklaşık 990 TL BES kesintisi yapılacak.

BES DEVLET KATKI PAYI 2026

Asgari ücretin yüzde 27 artması ile aylık gönüllü BES'te biriktirilmesi gereken tutarın üst limiti 33 bin 30 olacak. Buna karşın devlet katkısı tutarı 9 bin 909 lira olacak.

Devlet katkısı tutarı, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde valör süresi bitip katkı payı sisteme yansıdıktan sonraki ayın son günü devlet desteği hesaplara otomatik olarak eklenmektedir.