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2024 BESYO tercih sonuçları: ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BESYO tercih sonuçları: ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihlerinin yapılmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?