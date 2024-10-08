2024 BESYO tercih sonuçları: ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla özel yetenek sınavları düzenleniyor.
Bu kapsamda 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih süresinin bitmesinin ardından sonuçlar merak konusu oldu.
Tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuç tarihleri konusundaki araştırmalarına başladı. Peki, 2024 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-ÖZYES için tercihlerini gerçekleştiren adayların sonuçlarının, tercih takvimi sona erdikten sonra en geç iki hafta içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.