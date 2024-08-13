2024 DGS tercih kılavuzu yayınladı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversitelerin 2 yıllık programlarında eğitim görerek eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler geçtiğimiz ayda DGS sınavına girmişlerdi. Sınavların açıklanmasına saatler kala tercih kılavuzu hakkında araştırmalar başladı. İşte, 2024 DGS tercih kılavuzu hakkında detaylar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Üniversitelerin 2 yıllık programlarında eğitim görmüş olan öğrenciler eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’nın bu yılda gerçekleşmesinin ardından sonuçlar dört gözle beklenmeye başlandı.

Geçtiğimiz ayda gerçekleşen DGS sınavının ardından sonuçların açıklanmasına saatler kala tercih kılavuzu hakkında araştırmalar da başladı.

Sınava giren adayların aldıkları puana göre tercih yapabilecekleri tercih kılavuzunun yayınlanmasını heyecanla bekliyorlar. Peki DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 DGS tercih kılavuzuyla ilgili detaylar...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların heyecanla bekledikleri DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açılacak.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde DGS tercih kılavuzunun paylaşılması bekleniyor.