2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava giren adaylar gözlerini EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi.

ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte, adaylar kamuda bulunan engelli kontenjanlarına tercih yapabilecek.

2024 EKSPS tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorgulamalar da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınladı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLADI MI, TERCİHLER NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin aralık ayında başlaması bekleniyor.