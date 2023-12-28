2024 emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli maaşına çevrildi. Peki, 2024 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından, emekli maaşlarına yönelik beklentiler artmış durumda.

Emekli maaşlarındaki zammın belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanacak olan aralık enflasyon rakamları büyük bir önem taşıyor.

Bu rakamlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve bu, emekli maaşlarında yapılacak olan zam oranını belirleyecek.

2024 asgari ücret net tutarı 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı tahminleri gündeme geldi.

Enflasyon rakamlarına göre zam alacak olan emeklilerin maaşlarındaki artış oranı, enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından netlik kazanacak.

Peki 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 emekli maaşı ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşına uygulanacak olan zam ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: