2024 emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından, emekli maaşlarına yönelik beklentiler artmış durumda.
Emekli maaşlarındaki zammın belirlenmesi için 3 Ocak'ta açıklanacak olan aralık enflasyon rakamları büyük bir önem taşıyor.
Bu rakamlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve bu, emekli maaşlarında yapılacak olan zam oranını belirleyecek.
2024 asgari ücret net tutarı 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı tahminleri gündeme geldi.
Enflasyon rakamlarına göre zam alacak olan emeklilerin maaşlarındaki artış oranı, enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından netlik kazanacak.
Peki 2024 emekli maaşı ne kadar olacak?
2024 emekli maaşı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşına uygulanacak olan zam ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Geçtiğimiz dönemde emeklilerimiz kök aylık terimi ile tanıştılar. Kök aylıktan kasıt bir sigortalının çalışma hayatı boyunca kesilen sigorta primleri vasıtası ile yasanın emrettiği şekildeki bağlanan gerçek maaşını temsil eder. Yine ilgili yasada emekli maaşınız belli bir rakamın altında kalırsa taban aylık diye nitelendirilen rakam Hazine desteği vasıtası ile tamamlanır.
Şu an uygulanan 7.500 TL taban aylık mevcuttur. Örnek vermek gerekirse 5000 TL kök aylığı olan bir emekli 2023 II dönem enflasyon tahmini %38 ise maaş farkı 6.900 TL’ye ulaşacaktır. Oda taban aylık 7.500 almaya devam edeceğinden dolayı buraya bir iyileşme yapılması söz konusu olabilir.
Muhtemelen 7.500 TL taban aylıkların 10.000 TL veya 12.500 TL yükselmesi söz konusu olacaktır.