2024 fitre ne zaman verilir, ne kadar? Diyanet açıkladı... Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Ramazan fitresi konusu tekrar gündeme geldi. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre bedelinin ne zaman verilmesi gerektiği ve bu yılki ücretleri araştırılmaya başladı. İşte 2024 fitre bedeli...

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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar arasında fitre (sadaka-i fıtr) konusu tekrar gündeme geldi.

Fitre, temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir miktarda mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadet olarak kabul edilir.

2024 fitre bedelinin ne kadar olduğu ise merak konusu.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar, bu yılın fitre miktarını öğrenmek için araştırmalara başladılar.

Peki 2024 fitre ne kadar, ne zaman verilir? İşte tüm detaylar…

2024 fitre ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı fitre miktarı belli oldu. Kurul, bu yılın fitre bedelini 130 lira olarak belirlediğini duyurdu.

Fitre ne zaman verilir?

Dinî açıdan fitrenin vacip olma zamanı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olarak kabul edilirken, bu sadaka bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu, daha faziletli bir davranış olarak değerlendirilir.

Diğer yandan, bayram günü veya sonrasında da fitre vermek mümkündür. Ancak, özellikle bayram namazından önce fitre verilmesi, dinî açıdan daha faziletli ve tavsiye edilen bir davranış olarak kabul edilir.