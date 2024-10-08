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2024 HGMS || Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 HGMS || Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde uygulanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 2024-HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar....