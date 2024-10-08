2024 HGMS || Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti.
Söz konusu şartın getirilmesinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) geçtiğimiz günlerde ilk sınav yapılmıştı.
Sınavın yapılmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2024 HGMS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
2024-HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 2024-HMGS sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Bu sene ilki düzenlenen HGMS sınavı sonuçları 24 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavdan en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.