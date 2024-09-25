2024 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi tarihte?

Kışın uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar son günlerde hız kazanmaya başladı.
Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kışın trafikte güveni sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için son derece büyük bir önem taşıyor.
Kışın kar yağışlarının ardından önemi daha çok anlaşılan kış lastiği uygulaması araçların kaymasını önleyerek güven sağlıyor.
Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte merak edilen o tarih..
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman?
Zorunlu kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihler arasında uygulanmaktadır.
1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.