Hüseyin Topuz

20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri hakkında aramalar hız kazandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihleri için geri sayım devam ediyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi.

Sınava giren adaylar aldıkları puanlara göre kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak.

Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor?

2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS ortaöğretim tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun Aralık ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.