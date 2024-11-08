2024 KPSS sınavında iptal kararı! O sorular iptal edildi, puanlar yeniden hesaplandı…

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ÖSYM tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavında yer alan sorular hakkında iptal kararı çıktı.

Yargı kararları neticesinde iptal edilen sorular sonrasında adayların puanları yeniden hesaplandı. Toplamda 4 sorunun iptal edildiği sınavda hangi soruların iptal edildiği de merak edildi.

Sınava giren milyonlarca adayın merak ettiği iptal edilen 4 soru gündemdeki yerini aldı. Puanları yeniden hesaplanan adaylar ÖSYM sitesinden yapılan duyuru sonrası hangi soruların iptal edildiği ayrıntısına da ulaştı.

SORULAR İPTAL EDİLDİ, PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, iptal edilerek puanlar yeniden hesaplandı.