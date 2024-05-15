2024 Kuran-ı Kerim kursları ne zaman açılıyor? Takvim açıklandı: İşte başlangıç tarihi Yaz tatilinde Kuran-ı Kerim'i öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, Diyanet'in kurslarına gidiyor. Peki, bu sene Kur'an kursları ne zaman başlayacak? 2024 Kuran-ı Kerim yaz kursu ne zaman? İşte açılış tarihi..

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Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde il ve ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kursları, her yaz döneminde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen erkek ve kız öğrenciler, yaşıtlarıyla birlikte eğitim alıyor.

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve kurs yerlerinde başlayan Kuran dersleri için tarih merak ediliyor.

Bu sene Kuran kursları ne zaman açılacak? 2024 Kuran kursu ne zaman başlayacak? İşte Kuran-ı Kerim yaz kursu tarihleri...

Kuran- Kerim yaz kursları 2024:

Diyanet Haber'e göre; Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlıyor.

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunulan kurslara kayıtlar, 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yatılı Kur'an kursu 2024

Öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Öğrenciler yaz tatili başlamadan, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve Dini Bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir tatil dönemi geçirmek için il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek.