2024 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran’da düzenlenecek olan LGS sınavının başvuru tarihleri belli oldu. İşte LGS başvuru tarihleri...

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2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'nın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı.

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren Liselere Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor.

Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak LGS'ye açık öğretim ortaokulu öğrencileri, resmi ve özel ortaokul öğrencileri, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri başvurabilecek.

Peki LGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

LGS başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavların giriş belgeleri ise 24 Mayıs tarihinde açıklanacak.