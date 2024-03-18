2024 LGS başvuruları ne zaman sona erecek?

2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı için başvuru işlemi bugün itibariyle başladı.
Liselere Geçiş Sınavı başvurularının ne zaman sona ereceği öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor.
Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak LGS'ye açık öğretim ortaokulu öğrencileri, resmi ve özel ortaokul öğrencileri, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri başvurabilecek.
LGS kapsamında 2 Haziran'da uygulanacak merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek.
Peki LGS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte merak edilen o tarih...
LGS başvuruları ne zaman sona erecek?
18 Mart tarihinde başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 29 Mart tarihine kadar yapılabilecek.
Sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavların giriş belgeleri ise 24 Mayıs tarihinde açıklanacak.