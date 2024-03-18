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2024 LGS başvuruları ne zaman sona erecek?

2024 LGS başvuruları ne zaman sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran’da düzenlenecek olan LGS sınavı için başvurular başladı. Peki başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte o tarih...