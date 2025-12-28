Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi MEB'den tatil kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Aralık Pazartesi günü için "okullar tatil mi?" sorusu, özellikle yılbaşı öncesi plan yapan aileler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Yılbaşının hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılabileceği beklentisini artırırken, bazı bölgelerde yapılan kar yağışı uyarıları da eğitime ara verilmesi ihtimalini gündeme taşıdı.

Meteoroloji tahminlerine göre bazı illerde kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor.

Bu kapsamda, "yarın okullar var mı", "hangi illerde okullar tatil" merak edildi.

Gözler MEB'e çevrilirken, son detaylara dair bilgiler haberimizde...

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2025

29 Aralık Pazartesi günü için şu an itibarıyla okulların tatil edildiği açıklanan bir il bulunmuyor.

Yılbaşı tatili resmî olarak sadece 1 Ocak'ı kapsıyor.

Kar yağışı nedeniyle tatil kararları il bazında alınabilir.

Olası tatil kararlarının, valiliklerin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.