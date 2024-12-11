2024 Merkür retrosu ne zaman sona erecek? İşte merakla beklenen tarih...

Hüseyin Topuz

Merkür retrosu, astrolojik olarak Merkür gezegeninin yavaşlayıp geri hareket ediyormuş gibi göründüğü dönemleri ifade eder.

Bu olay, yılda yaklaşık üç ila dört kez gerçekleşir ve her seferinde birkaç hafta sürer.

Bu süreçte, iletişimde, teknolojik cihazlarda, seyahatlerde ve planlamalarda çeşitli aksaklıklar yaşanabilir.

Merkür retrosu, özellikle yanlış anlaşılmaların, gecikmelerin ve teknik sorunların arttığı bir dönem olarak bilinir.

Yay burcunda meydana gelen bu retro, aynı zamanda felsefi düşüncelere ve içsel yolculuklara olanak tanıyarak, zihinsel ve ruhsal açıdan derinlemesine düşünme fırsatları sunabilir​.

Peki, 2024 Merkür retrosu ne zaman sona erecek?

Merkür retrosu ne zaman sona erecek?

2024 yılının son Merkür retrosu 26 Kasım'da başladı ve 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu dönemde iletişim, teknoloji ve planlarda aksaklıklar yaşanabilir. Yay burcunun 22 derecesinde başlayan retro, 15 Aralık'ta 6 dereceye kadar gerileyecek.

Bu süreçte, zihinsel ve ruhsal bir yolculuğa çıkma fırsatları da olabilir