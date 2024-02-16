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2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2024 yılı bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler…