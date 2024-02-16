2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerindeydi.
Emekli maaş zammı ve ek zamların belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram müjdesi verdi.
Her yıl, yılda 2 kez olmak üzere ödenen emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 2.000 TL’ydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri zammının yüzde 50 olarak uygulanacağını duyurdu. Bununla birlikte emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL oldu.
Bayram ikramiye ücretlerinin açıklanmasıyla birlikte gözler ödeme tarihine çevrildi.
Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar…
2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı bu yıl, 10-12-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ise bayramdan 1 hafta önce ödeniyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamasıyla birlikte, bayram ikramiyelerinin Nisan’ın ilk haftasında yatması bekleniyor.