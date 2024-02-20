2024 Ramazan hangi gün, ayın kaçında? Ramazan başlangıç tarihi Müslümanların dört gözle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan için sayılı günler kaldı. Peki, bu sene Ramazan ne zaman? 2024 Ramazan hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İşte takvim...

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Üç Aylar'ı idrak eden İslam alemi, en kıymetlisi olan Ramazan'ı bekliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutulacak ardından ise bayram edilecek.

Ramazan, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusunu depreştirirken ibadetler de hat safhada olacak.

Bu kapsamda, 2024 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihleri araştırma konusu oldu.

Peki 2024 Ramazan ne zaman, hangi ay? İlk oruç ne zaman? Ramazan ayın kaçında 2024? İşte detaylar...

Ramazan 2024 ne zaman?

2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

İlk oruca 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan Bayramı 2024

Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor.

10- 11-12 Nisan 2024 günleri ise Ramazan Bayramı günleridir.