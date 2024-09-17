2024 YDS/2 başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden yapılacak?

ÖSYM, yılda toplamda üç kez düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın sonbahar döneminde yapılacak olan YDS/2 için başvuruların 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle başladığını duyurdu.
ÖSYM’nin resmi sitesinde yapılan duyuru ile birlikte sınava ilişkin tüm detaylar ilgili adaylar için paylaşıldı.
Adaylar sınav başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sınav başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı hakkında araştırmalara başladı.
Peki YDS/2 sınav başvuruları nereden ne şekilde yapılacak? İşte, detaylar...
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Başvurular 25 Eylül 2024 tarihinde son bulacak. Sınava başvuracak olan adayların 2024- YDS/2 Kılavuzu'nda yer alan ayrıntılı bilgeleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2024- YDS/2 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın sonbahar döneminde yapılacak olan 2024-YDS/2, 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.