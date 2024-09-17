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2024 YDS/2 başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden yapılacak?

2024 YDS/2 başvuruları başladı mı? YDS başvuruları nereden yapılacak? Seneden toplam 3 kez yapılan Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın sonbahar döneminde yapılacak olan YDS/2 için başvurular başladı. 2024 YDS/2 için ÖSYM tarafından yapılan duyuruda başvuru sürecine dair detaylar paylaşıldı.