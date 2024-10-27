2024 yılı özel güvenlik maaşları: Özel güvenlik güncel maaş listesi

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2024 yılı itibarıyla özel güvenlik sektöründeki maaşlar, yapılan zamlarla birlikte önemli bir değişim yaşadı.

Türkiye genelinde bankalar, hastaneler, havaalanları gibi birçok sektörde görev alan özel güvenlik görevlileri, silahlı ve silahsız olarak iki ana grupta değerlendiriliyor.

Bu maaşlar, çalışılan sektör, görev süresi ve güvenlik görevlisinin silahlı ya da silahsız olmasına bağlı olarak farklılıklar gösteriyor.

2024 yılında silahlı güvenlik görevlilerinin maaşları, riskli görevleri ve sorumlulukları nedeniyle daha yüksek seviyelerde belirlenirken, silahsız güvenlik görevlileri de kıdemlerine ve çalıştıkları kuruma göre değişkenlik gösteren rakamlarla karşılaşıyor.

İşte sektöre göre özel güvenlik maaşları:

ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI 2024

· Belediye Güvenlik Maaşı: 30.000 TL - 35.000 TL

· Banka Güvenlik Maaşı: 18.000 TL - 25.000 TL

· Hastane Güvenlik Maaşı: 30.000 TL - 32.000 TL

· Havaalanı Güvenlik Maaşı: 17.500 TL - 25.000 TL

· Okul Güvenlik Maaşı: 20.000 TL - 25.000 TL

· Kadrolu Güvenlik Görevlisi Maaşı: 39.100 TL

· AVM Güvenlik Maaşı: 17.002 TL - 22.000 TL