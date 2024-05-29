2024 YKS deneme sınavı: MEB YKS deneme sınavı açıklandı mı? YKS deneme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan YKS deneme sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu.
Bu yıl YKS’ye girecek adayların kendilerini denemeleri için yapılan sınavın sonuçları açıklandı. OGM Meteryal tarafından deneme sonuçları web sitesi üzerinden açıklandı.
Peki açıklanan YKS sınavı deneme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, sonuç öğrenme ekranı…
2024 YKS deneme sınavı sonuçlarını öğrenme…
Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle YKS deneme sınavına giren tüm öğrencilerin sonuçları açıklandı. Web sitesi üzerinden erişime açılan sonuçlar ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.
Ayrıca, deneme sınavının soru çözümlerini merak eden adaylar içi ise sonuçların açıklanmasıyla birlikte soru çözümleri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında görüntülenebilecek.
Deneme sınavı sonuçlarını için aşağıda bulunan linki tıklayarak sorgulama ekranına gidebilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.