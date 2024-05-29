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2024 YKS deneme sınavı: MEB YKS deneme sınavı açıklandı mı? YKS deneme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

2024 YKS deneme sınavı: MEB YKS deneme sınavı açıklandı mı? YKS deneme sınavı sonuçları nereden öğrenilir? MEB tarafından YKS’ye girecek öğrenciler için deneme sınavları düzenleniyor. Bu yıl yapılan deneme sınavlarının ardından sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağına dair araştırmalar son hızıyla devam ediyor. Peki YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nereden öğrenilecek?