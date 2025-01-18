2024'te bebeklere en çok konulan isimler belli oldu! İşte en çok kullanılan isimler...

Hüseyin Topuz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından 2024 yılında bebeklere en çok konulan isimler sosyal medyada gündeme geldi.

İşte, 2024 yılında bebeklere en çok konulan isimler...

2024'te kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler:

- Defne: 7.661

- Asel: 7.554

- Zeynep: 6.722

- Asya: 5.167

- Gökçe: 4.838

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler:

- Alparslan: 8.304

- Göktuğ: 5.796

- Yusuf: 5.034

- Metehan: 4.878

- Ömer Asaf: 4.349