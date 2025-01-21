2024'te en çok ziyaret edilen şehirler açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede!

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2024 yılında turizm sektörü, yeniden büyük bir ivme kazandı ve Türkiye, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Euromonitor International, 2024'ün en çok ziyaret edilen 100 şehrini açıkladı.

Bu listeye ülkemizden iki şehir girmeyi başardı!

Yaz turizmiyle göz kamaştıran sahilleri, kış turizmiyle büyüleyen kayak merkezleri ve benzersiz tarihi mirasıyla Türkiye, milyonlarca turistin gözde destinasyonu oldu.

Peki, hangi şehirlerimiz bu listeye adını yazdırmayı başardı?

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLER

1- Bangkok, 2023-2024 sezonunda gösterdiği yüzde 37’lik büyüme ile uluslararası uçuşlar açısından dünyanın en popüler destinasyonu oldu.

2- İstanbul, turistlerin en çok tercih ettiği 2. şehir olarak büyük bir başarıya imza attı.

3- Avrupa’nın gözdesi Londra, uluslararası uçuşlarda kaydettiği başarıyla, 3. sırada yer aldı.

4- Asya'dan Hong Kong, uçuş artışında yüzde 19’luk bir artışla 4. sırada kendine yer buldu.

5- İslam dünyasının kutsal şehri Mekke, yüzde 20'lik bir artışla listenin 5. sırasında yer aldı.

6- Yaz turizminin vazgeçilmez noktalarından Antalya, uluslararası uçuşlarda gösterdiği güçlü artışla 6. sırada yer aldı.