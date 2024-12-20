2024'te rekor kırdı! Herkes o uygulamayı indiriyor...

Yağmur Dinç

Apple, her yıl olduğu gibi yılın son ayında en çok indirilen uygulamaları ve oyunların listesini yayınladı.

Buna göre, kategorilere ayrılan uygulamaların tamamı arasında en popülerler belli oluyor.

Bu liste, özellikle ABD'deki kullanıcıların tercihlerine dayanıyor.

TEMU ZİRVEDE

Yılın en çok indirilen ücretsiz uygulaması Temu oldu. En çok indirilen ücretsiz oyun ise Block Blast oldu.

En çok indirilen 10 ücretsiz iPhone uygulaması:

Temu: Shop Like a Billionaire

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