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2024’ün en iyi genç yıldızları belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı

2024’ün en iyi genç yıldızları belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılının en iyi genç yıldızlarını açıkladı. Gazeteci ve uzmanların katılımlarıyla belirlenen listede Arda Güler’in sıralaması şaşırttı. İşte, 2024’ün en iyi genç yıldızları…