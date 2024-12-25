2024’ün en iyi genç yıldızları belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı
Haber Merkezi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 2024 yılında başarılarıyla takdir toplayan en iyi genç futbolcular belli oldu.

Gazeteci ve uzmanların katılımıyla belirlenen listede 2024 yılında futbolda başarılarıyla göz dolduran genç yıldızlar sıralandı.

Söz konusu listede başarılı futboluyla yer bulan Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı. İşte, 2024 yılının en iyi genç oyuncuları…

2024 YILININ 10 GENÇ YETENEĞİ

Bilal EL Khannouss

Alejandro Garnacho

Savinho

Joao Neves

Kobbie Mainoo

Endrick

Pau Cubarsi

Gavi

ARDA GÜLER

Lamine Yamal

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Seda Yeşilyurt
Muhabir