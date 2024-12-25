2024’ün en iyi genç yıldızları belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı

Haber Merkezi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda 2024 yılında başarılarıyla takdir toplayan en iyi genç futbolcular belli oldu.
Gazeteci ve uzmanların katılımıyla belirlenen listede 2024 yılında futbolda başarılarıyla göz dolduran genç yıldızlar sıralandı.
Söz konusu listede başarılı futboluyla yer bulan Arda Güler sıralamasıyla şaşırttı. İşte, 2024 yılının en iyi genç oyuncuları…
2024 YILININ 10 GENÇ YETENEĞİ
Bilal EL Khannouss
Alejandro Garnacho
Savinho
Joao Neves
Kobbie Mainoo
Endrick
Pau Cubarsi
Gavi
ARDA GÜLER
Lamine Yamal