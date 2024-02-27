2024'ün ilk sahuru hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri

Ramazan'ı dört gözle bekleyen İslam alemi, oruca kalkacakları ilk geceyi gözlüyor.
Hz. Peygamberimiz, “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır.” sözleri ile sahurun önemini vurgulamıştır.
Sahur oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir.
Sahuru yapıp iftarı bekleyecek olan milyonlar, imsak vakitlerini öğrenmek istiyor.
Sahur vakitleri, il il değişebiliyor. Bu kapsamda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde ilk sahur saati araştırılıyor.
Peki, bu sene ilk sahur ne zaman? 2024'ün ilk sahuru hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakitleri...
İlk sahur 2024
2024 yılının 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gecesi ilk sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.
İstanbul için ilk imsak vakti 05.52, Ankara 05.38, İzmir'de ise 06.02 olacak.