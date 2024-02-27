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2024'ün ilk sahuru hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri

2024'ün ilk sahuru hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri Ramazan ayına günler kala Müminler oruç ibadetlerine hazırlanıyor. İslam'ın en kıymetli ibadetlerinden olan orucu tutmak için gece sahura kalkılıyor. Peki, bu sene ilk sahur ne zaman? 2024'ün ilk sahuru hangi gece, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakitleri...