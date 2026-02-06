2025-2026 Süper Lig’de en çok değer kaybeden 10 futbolcu: Kim, ne kadar zarar etti?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de kış döneminin ardından piyasa değerleri yeniden belirlendi.

Yeşil sahalardaki kıyasıya rekabet, bu kez rakamların soğuk yüzüyle karşı karşıya kaldı.

Milyon euroluk bonservis bedelleriyle Türkiye’ye ayak basan, taraftarların sevgilisi haline gelen dünya yıldızları, sakatlık kabusları, ilerleyen yaş faktörü ve saha içindeki formsuzlukların pençesinde piyasa güçlerini birer birer yitiriyor.

Transfermarkt, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Süper Lig'de en çok değer kaybeden futbolcuları sıraladı. İşte Süper Lig’in bu sezon en çok değer kaybeden 10 futbolcusu:

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN FUTBOLCULAR

1. Andre Onana (Trabzonspor): 29 yaşındaki kaleci, 10.00 milyon euroluk kayıpla listenin başında yer alıyor. Piyasa değeri 25.00 milyon eurodan 15.00 milyon euroya geriledi.

2. Leroy Sane (Galatasaray): 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 9.00 milyon euro değer kaybetti. Güncel piyasa değeri 23.00 milyon euroya düştü.

3. Orkun Kökçü (Beşiktaş): 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun değeri 5.00 milyon euro azaldı. Değeri 30.00 milyon eurodan 25.00 milyon euroya indi.

4. Ederson (Fenerbahçe): 32 yaşındaki kaleci, 5.00 milyon euroluk bir düşüş yaşadı. Yeni piyasa değeri 15.00 milyon euro olarak belirlendi.

5. Marco Asensio (Fenerbahçe): 30 yaşındaki on numara oyuncusunun piyasa değeri 5.00 milyon euro gerileyerek 15.00 milyon euro oldu.

6. Wilfred Ndidi (Beşiktaş): 29 yaşındaki ön libero, 5.00 milyon euro değer kaybederek 10.00 milyon euro seviyesine düştü.

7. Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun değeri 4.00 milyon euro azaldı. Piyasa değeri 32.00 milyon eurodan 28.00 milyon euroya geriledi.

8. Milan Skriniar (Fenerbahçe): 30 yaşındaki stoper, 4.00 milyon euroluk kayıpla 11.00 milyon euro değerine indi.

9. Jhon Duran (Fenerbahçe): Listenin en genci olan 22 yaşındaki santrafor, 3.00 milyon euro değer kaybetti. Güncel değeri 32.00 milyon euro oldu.

10. Edson Alvarez (Fenerbahçe): 28 yaşındaki ön libero, 3.00 milyon euro değer kaybederek 22.00 milyon euro piyasa değerine ulaştı.