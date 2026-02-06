YKS başvuru ücretleri 2026: YKS, TYT, AYT, YDT sınavı ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular başladı.

YKS'de başvurular 6 Şubat Cuma günü ile - 2 Mart tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak. Şubat ayı itibarıyla erişime açılacak başvuru ekranı üzerinden adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için tercihlerini yapabilecek.

Başvuruların kabul edilmesi için ise oturum ücretlerinin ödenmiş olması esas alınacak.

YKS 2026 ücretleri oturum oturum merak ediliyor.

Peki; YKS, TYT, AYT, YDT sınavı ne kadar, kaç TL oldu 2026? İşte ücretleri...

YKS 2026 BAŞVURU ÜCRETLERİ

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için resmî ücretler açıklandı.

Her oturum için 700 TL ücret alınacak.