2026 sıfır araç fiyat listesi: Toyota, Opel, Volkswagen, Kia, Peugeot..

Sıfır otomobil piyasasında 2026 yılına girilmesiyle birlikte markaların güncel fiyat listeleri de netleşmeye başladı.

Araç sahibi olmayı planlayan binlerce kişi, artan maliyetler ve ay ay değişen etiketler nedeniyle “Hangi marka ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Toyota, Opel, Volkswagen ve Peugeot başta olmak üzere Türkiye’de en çok tercih edilen markalar, 2026 model sıfır otomobiller için Ocak ve Şubat ayı başlangıç fiyatlarını açıkladı.

Biz de sıfır otomobil almak isteyenler için sedan, SUV ve hatchback segmentlerinde öne çıkan modellerin marka marka güncel fiyatlarını bir araya getirdik.