Abone ol: Google News

2026 sıfır araç fiyat listesi: Toyota, Opel, Volkswagen, Kia, Peugeot..

Sıfır otomobil almak isteyenler için marka marka güncel fiyat listeleri 2026 yılı için belli oldu. İşte, Toyota, Opel, Volkswagen, Peugeot sıfır araç fiyatları...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 15:18
2026 sıfır araç fiyat listesi: Toyota, Opel, Volkswagen, Kia, Peugeot..
  • 2026 yılı sıfır otomobil fiyat listeleri belli oldu.
  • Toyota, Opel, Volkswagen ve Peugeot gibi markalar yeni modellerin başlangıç fiyatlarını açıkladı.
  • Sedan, SUV ve hatchback segmentlerinde fiyatlar marka bazında toplandı.

Sıfır otomobil piyasasında 2026 yılına girilmesiyle birlikte markaların güncel fiyat listeleri de netleşmeye başladı.

Araç sahibi olmayı planlayan binlerce kişi, artan maliyetler ve ay ay değişen etiketler nedeniyle “Hangi marka ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Toyota, Opel, Volkswagen ve Peugeot başta olmak üzere Türkiye’de en çok tercih edilen markalar, 2026 model sıfır otomobiller için Ocak ve Şubat ayı başlangıç fiyatlarını açıkladı.

Biz de sıfır otomobil almak isteyenler için sedan, SUV ve hatchback segmentlerinde öne çıkan modellerin marka marka güncel fiyatlarını bir araya getirdik.

Bilgi Haberleri